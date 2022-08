Dans une rue à Anderlecht, un radar flashe les voitures à plus de… 10 km/h!

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le Lidar n’est pourtant pas défectueux. Dans l’avenue de la Société nationale, la vitesse a volontairement été limitée à 10 km/h ! Levez le pied.

Bruxelles a eu sa dose de limitation de vitesse avec les fameux 30 km/h imposés le 1er janvier 2021. Et pourtant, c’est une limite de vitesse nettement inférieure qui surprend du côté d’Anderlecht. Sur l’avenue de la Société nationale, un Lidar flashe les voitures au-delà de… 10 km/h ! C’est fou mais bel et bien vrai.

Le radar n’est pourtant pas défectueux… En réalité, dans cette rue, une limitation temporaire de la vitesse est d’application depuis le début de l’année. Les 10 km/h sont imposés en raison de l’état de dégradation de la voirie. Tout le long de la route, des panneaux y sont placés pour le rappeler.

Et pour les plus distraits, depuis une semaine, un nouveau dispositif vous rappelle cette limitation avec une jolie photo à la clef. Depuis le 25 août, la zone de police de Bruxelles Midi y a installé un Lidar. Si on ne peut pas le manquer, il faut être réactif et tout de même réussir à maintenir les 10 km/h…

Heureusement, cet emplacement ne sera que de courte durée… Dès ce jeudi, le Lidar changera de place.