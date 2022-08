Un homme qui voulait «tirer sur tout le monde» arrêté dans un hôtel Ibis à Bruxelles

Une intervention de police a eu lieu ce mercredi matin dans un hôtel Ibis du centre de Bruxelles, a fait savoir le parquet de Bruxelles. Un homme menaçait de tirer sur tout le monde dans l’hôtel.

Une intervention de police est en cours depuis mercredi matin dans un hôtel Ibis du centre de Bruxelles, a fait savoir le parquet de Bruxelles, confirmant une information du quotidien Het Laatste Nieuws. « Il s’agit d’une action dans le cadre d’une enquête judiciaire en cours », selon le porte-parole du parquet, Martin François. « Nous ne ferons pas d’autre commentaire ».

L’hôtel, situé rue Joseph Plateau, a été évacué et les abords ont été fermés à la circulation. Selon Het Nieuwsblad, l’intervention a commencé après que la police a reçu un appel indiquant qu’un homme armé se trouvait au troisième étage de l’hôtel et qu’il avait l’intention « de tirer sur tout le monde ». L’étage entier a alors été évacué et des unités spéciales de la police sont arrivées sur les lieux, selon le quotidien.