Intervention à l’hôtel Ibis à Bruxelles: il s’agit d’une fausse alerte à la bombe

Une intervention de police a eu lieu ce mercredi matin dans un hôtel Ibis du centre de Bruxelles, a fait savoir le parquet de Bruxelles. Un homme de 31 ans a été privé de liberté. Il aurait lancé une fausse alerte à la bombe dans l’hôtel.

Une intervention de police était en cours depuis mercredi 10 heures dans un hôtel Ibis du centre de Bruxelles, a fait savoir le parquet de Bruxelles, confirmant une information du quotidien Het Laatste Nieuws. « Il s’agit d’une action dans le cadre d’une enquête judiciaire en cours. Nous ne ferons pas d’autre commentaire », a d’abord exprimé le porte-parole du parquet, Martin François.

L’hôtel, situé rue Joseph Plateau, a été évacué et les abords ont été fermés à la circulation.

Dans un premier temps, Het Laatste Nieuws a révélé que l’intervention a commencé après que la police a reçu un appel indiquant qu’un homme armé se trouvait au troisième étage de l’hôtel et qu’il avait l’intention « de tirer sur tout le monde ». L’étage entier a alors été évacué et des unités spéciales de la police sont arrivées sur les lieux, selon le quotidien. Vers 14 heures, l’auteur présumé, un homme de 31 ans, a été interpellé et privé de liberté.

Mais plus tard dans l’après-midi, le parquet de Bruxelles a informé HLN qu’il s’agissait en réalité d’une fausse alerte à la bombe. Le porte-parole dément également la version où le suspect était armé. L’enquête suit cependant son cours et l’homme a été emmené pour interrogatoire.