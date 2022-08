Un homme fonce sur deux terrasses: l’avocate estime que les faits ne sont pas clairs

Vendredi dernier, un homme fonçait avec sa camionnette sur deux terrasses de Bruxelles, faisant six blessés et heureusement aucune victime. L’individu comparaissait ce matin devant la chambre du conseil, qui doit décider de son maintien en détention.

Ce vendredi, vers 13h, une camionnette a foncé sur deux terrasses, celle du Corbeau et du snack CityPizza, rue Saint-Michel à Bruxelles, un axe perpendiculaire à la rue Neuve, l’immense allée piétonne et commerçante de la capitale. Fort heureusement, il n’y a que des blessés légers à déplorer.

À la sortie de la chambre du conseil de Bruxelles, qui doit décider du maintien en détention ou non de Muhamad G., 28 ans, son avocate Isabelle Slaets a répondu à nos confrères de RTL info : « Monsieur était fort dans l’émotion, et on peut dire qu’il ne va pas très bien. »

« Les faits retenus sont la tentative de meurtre, avec usage d’une arme par assimilation, l’arme étant la camionnette. Il n’y a pas de qualification d’acte terroriste, ni d’assassinat, il n’y a donc aucune piste selon laquelle il y a une préméditation », poursuit-elle.

L’inculpé coopère

Muhammad G. coopère pour le moment avec les autorités et comprend que les faits qui lui sont reprochés sont graves : « Monsieur a fait une déclaration et coopère avec la justice, mais il est trop tôt pour évoquer un quelconque mobile. Pour le moment, les faits ne sont pas très clairs, mais l’enquête devrait permettre de mieux comprendre ce qui s’est passé. Par ailleurs, aucune indication ne permet d’affirmer que le plan de mobilité a joué un rôle dans les faits. »

Des examens psychologiques vont être réalisés sur l’inculpé, afin de mieux comprendre son état de santé mentale. Présent lors de l’audience, l’individu sera fixé sur son sort dans l’après-midi.