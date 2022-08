Valérie Glatigny (MR) s’installe à Auderghem en vue des élections communales

En préparation des élections communales d’octobre 2024, la ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de s’installer à Auderghem et de quitter la commune de Woluwe-Saint-Pierre.

C’était une rumeur qui gonflait de plus en plus, c’est maintenant officiel. La ministre en Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny quitte la commune de Woluwe-Saint-Pierre pour s’installer à Auderghem. Elle vient ainsi renforcer une section MR en manque de leader depuis le départ de Jéremy Van Gorp, tête de liste en 2018. De plus, avec le départ de Didier Gosuin (DéFI) à la tête de la commune, le MR espère améliorer son score (deux sièges en 2018) et jouer sa carte dans la formation d’une majorité en 2024.

« J’arrive à Auderghem pour des raisons familiales, mais aussi à la demande de mon président régional David Leisterh et de mon président de parti Georges-Louis Bouchez. L’objectif est de renforcer la section locale en vue des élections communales du 13 octobre 2024 », déclare Valérie Glatigny à nos confrères de la DH.