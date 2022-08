La Ville de Bruxelles annonce prendre des mesures pour sécuriser la rue Neuve!

Suite à l’incident de vendredi dernier, de nouveaux dispositifs de sécurité seront placés dans les rues adjacentes à la rue Neuve. Pour l’instant, la rue Saint-Michel ne dispose d’aucun dispositif de ce genre…

Vendredi dernier, un chauffard semait la panique dans le centre-ville de Bruxelles. Une camionnette a déboulé dans la rue Saint-Michel, une rue perpendiculaire à la rue Neuve, percutant deux terrasses et faisant six blessés légers au passage. Plus de peur que de mal.

Quelques secondes avant la collision avec les terrasses, le conducteur avait décidé de faire demi-tour au croisement entre la rue Neuve et la rue Saint-Michel. Mais s’il l’avait voulu, rien ne l’aurait empêché. Car sur place, aucun dispositif de sécurité ne sépare les deux rues : ni des blocs de bétons, ni des bornes ou encore des bacs de fleurs.

Interrogé par nos confrères de La Dernière Heure, le patron du Corbeau, restaurant sur le passage du conducteur fou, a confié : « S’il y avait eu une borne rétractable, ça ne serait pas arrivé. »

Face à cette situation qui a posé problème vendredi – et qui aurait pu être bien pire –, la Ville de Bruxelles a annoncé qu’elle va prendre des mesures, rapporte La DH. Concrètement, pour la rue Saint-Michel, une borne est prévue dans le courant de l’année prochaine. Les bornes déjà installées aux rues de Malines et de la Blanchisserie seront relevées en dehors des heures de livraison, à savoir entre 4 h et 11 h. Du côté de la place de la Monnaie par contre, cela ne devrait pas bouger pour ainsi laisser un accès de secours et pour les livraisons.