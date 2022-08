Mercato: Amadou Diawara proche du Sporting d’Anderlecht

Le médian défensif serait la sixième arrivée du RSCA cet été.

Tant suite à l’indisponibilité d’Adrien Trebel qu’au manque de muscle dans l’entrejeu, Anderlecht s’est activé ces dernières sur le marché des transferts. La piste menant à Amadou Diawara, médian défensif de l’AS Rome âgé de 25 ans, est très concrète. Si certaines sources italiennes indiquent qu’il y a déjà un accord, on n’est pas aussi affirmatif du côté de Neerpede.

Mais les choses vont dans le bon sens et les chances sont grandes que le Guinéen soit la prochaine recrue des Mauves. Cela devrait être un transfert sec et non un prêt comme ce fut souvent le cas ces dernières années quand le joueur débarquait d’un club huppé du continent.