Notre vélo laissé dans le piétonnier de Bruxelles: il a été saccagé en moins de 24h!

Dimanche dernier, le fils de Gaëtan Vigneron s’est fait voler son vélo dans le piétonnier de Bruxelles. Alors qu’un policier comparaît la ville au Bronx, Sudinfo a garé son vélo en plein centre.

Nous vous racontions il y a quelques jours les déboires de Monsieur Formule1. Alors que le piétonnier était noir de monde son vélo a été volé sans que personne ne s’en émeuve. Le centre-ville serait-il à ce point dangereux ? Pour mettre fin aux clichés, nous décidons de stationner un vélo près de la Bourse, chronomètre en main pour connaître la durée de vie d’une bicyclette dans la capitale.

Pas question de risquer un vélo et de gaspiller l’argent, nous demandons à IMP Bike à Evere de nous donner une machine. « C’est un vélo électrique qui ne fonctionne plus, nous devons l’envoyer à la casse. Si votre reportage permet de faire de la prévention, je préfère vous le donner » me dit Olivier le patron. Pour reproduire les conditions de stationnement de la famille Vigneron, nous enlevons le cadenas d’origine et nous achetons un cadenas en serpentin de 18mm. « Vous allez faciliter la vie du voleur, ce n’est pas très résistant ». On verra.

Des carcasses partout

Avant de lâcher notre vélo, un repérage s’impose. Entre la place De Brouckère et la place Anneessens, je croise une dizaine de vélos attaqués. Les voleurs aiment apparemment les selles et les roues, malgré la présence visible des policiers beaucoup de machines ont été attaquées et abandonnées. En toute logique, notre vélo devrait disparaître assez vite. Nous l’équipons d’un émetteur Loco acheté à plus de 100 euros. Ce traceur GPS est un petit boîtier qui émet des signaux toutes les 10 minutes. Si le voleur entraîne mon vélo dans un autre quartier, je pourrai le retrouver, voir tuyauter la police.

Le vélo a bougé

Il est 14h, nous déposons le vélo à quelques mètres de la Bourse, à l’entrée d’une station de métro. Le reste de notre travail… attendre. Le traceur me donne quelques sueurs froides, l’app me signale plusieurs fois que le vélo a bougé. Il s’agit d’un bug, Loco me localise le vélo à plusieurs adresses dans un rayon de 50m autour du point d’attache. Pour la précision, on repassera.

A 17h, l’incroyable se produit… le vélo est toujours là. Trois heures plus tard, un commando de 40 personnes attaque la brasserie le Falstaff. C’est le même quartier mais le vélo ne bouge pas. Je repasse vers 23h, notre vélo résiste. Le piétonnier ne serait pas aussi dangereux qu’on semble le dire. Je rentre chez moi faire dodo.

Un suspense intenable

Le lendemain vers 11h, serein comme jamais, je fonce dans le piétonnier pour récupérer ma bécane. D’après le traceur GPS le vélo n’a pas bougé mais une fois tout près, je découvre l’attaque. On a saccagé la selle, le pneu arrière est crevé et le cadenas porte les traces d’une attaque. Alors que je photographie la scène, un cycliste habitué de la zone m’explique qu’on lui a déjà volé deux vélos dans le périmètre. « A mon avis votre voleur n’avait pas le bon matos, vous l’avez échappé belle ».

Tous les cyclistes croisés et tous les commerçants auxquels j’ai parlé me confirment que ce sont les rues adjacentes qui sont les plus dangereuses. A choisir, l’axe central du piétonnier serait plus « safe ». L’expérience semble pourtant prouver le contraire.