D’importantes quantités de drogue saisies lors du contrôle d’un véhicule à Bruxelles

Mardi dernier, deux personnes suspectes, installées dans un véhicule stationné, ont attiré l’attention d’une patrouille. Si une petite quantité de cocaïne a été retrouvée sur place, au domicile de l’un d’entre eux, la perquisition a porté ses fruits.

La recherche locale de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a été attirée, lors d’une patrouille mardi dernier, par l’attitude suspecte de deux personnes dans une voiture stationnée. Les policiers ont décidé de contrôler le véhicule et y ont découvert de la cocaïne. Une perquisition a dès lors été ordonnée au domicile de l’un des suspects et a abouti à la saisie d’autres quantités de cocaïne et de marijuana. Ce dernier a été placé sous mandat d’arrêt.

La patrouille a trouvé dans la voiture une petite quantité de cocaïne, 1,77 gramme. La perquisition du domicile d’un des deux occupants du véhicule a ensuite permis de découvrir 345,2 grammes de cocaïne, 162,2 grammes d’une poudre blanche à identifier, 69,3 grammes de marijuana et une somme d’argent de 6.960 euros en espèces. Deux balances de précision, deux machines à mettre sous-vide et 27 sachets de conditionnement ont aussi été retrouvés.

Un mandat d’arrêt

Les deux individus ont été interpellés et auditionnés. Pour le premier, les indices laissant penser qu’il s’adonne à la vente de stupéfiants sont bien présents. Il a refusé tout commentaire et a été mis à disposition du parquet. Ce dernier a saisi un juge d’instruction, qui a décidé du placement sous mandat d’arrêt du suspect.

Quant au second, la police n’a trouvé aucune indication du fait qu’il était lui aussi impliqué dans un trafic de drogue. « Par contre », a-t-elle précisé, « il était en séjour illégal et a donc été transféré dans un centre fermé. »