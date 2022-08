Victor Boniface: «Je suis venu pour remporter le titre!»

L’attaquant nigérian a inscrit, face à Anderlecht, son premier but sous les couleurs de l’Union.

Il n’aura fallu qu’une minute et trente-trois secondes à Victor Boniface pour mettre son équipe sur orbite. « Marquer mon premier but pour l’Union dans un derby, c’est vraiment très bien », souriait-il avant de revenir sur cette phase plus en détail. « On m’a donné la balle. J’ai tenté de faire une passe mais je ne l’ai pas réussie. Toutefois, on presse, on récupère le ballon et je frappe directement au goal. Je n’ai pas spécialement pensé à quelque chose au moment où la balle est rentrée, juste au fait que c’était important d’ouvrir le score après deux minutes à peine. »

Inévitablement, les suiveurs saint-gillois n’ont pu s’empêcher de penser à Deniz Undav, l’attaquant allemand parti à Brighton durant l’intersaison après avoir inscrit 26 goals sous les couleurs de l’Union l’année dernière. Pourrait-il être son digne successeur ?

Youtube

Le Nigérian, lui, ne se pose pas cette question. Et pour cause car… il ne le connaissait pas ! « Pour être honnête, non je ne l’ai jamais vu jouer. Mais maintenant que vous me parlez de lui, je vais aller regarder ses vidéos sur Youtube (sourire). En tant que footballeur, tu peux apprendre de beaucoup de personnes. Et donc sûrement de lui aussi », lâche-t-il, expliquant également de façon plutôt déconcertante qu’il ne savait pas qu’il était le transfert le plus cher de l’histoire de l’Union qui a déboursé deux millions d’euros à Bodo/Glimt pour s’attacher ses services. Un club au sein duquel il évoluait ces trois dernières saisons. « J’ai terminé deux fois champion de Norvège et une fois deuxième. J’avais donc fait le tour et il était temps pour moi de partir. J’ai aussi pu jouer de gros matches en Conference League contre l’AS Rome, le Celtic Glasgow ou l’AZ Alkmaar. J’ai donc l’habitude de disputer des rencontres avec un tempo comme ce dimanche. »

Au passage, le joueur de 21 ans ne manque pas non plus d’ambition, lui qui a déclaré : « Je ne me suis pas spécialement fixé d’objectifs en termes de buts. Je veux juste aider l’équipe à remporter le championnat. C’est pour cela que je suis venu à l’Union, pour gagner le titre. Et ce n’est pas juste moi, mais l’équipe entière qui le veut ! »