Karel Geraerts ne le cache pas: «Je travaille dans la continuité de Mazzù»

Le nouveau coach principal de l’Union ne s’en cache pas : dans son travail, il s’est inspiré de ce qu’il a appris de Felice Mazzù. Pour autant, et de l’avis même des joueurs saint-gillois, Karel Geraerts n’est pas son « copier-coller ».

Collègues de travail ces deux dernières saisons, Karel Geraerts, aujourd’hui coach principal de l’USG, et son ancien T1 Felice Mazzù seront – une fois n’est pas coutume- assis sur les bancs opposés ce dimanche. Pour autant, et malgré la rivalité qui oppose les clubs de la capitale, les retrouvailles entre les deux hommes s’annoncent chaleureuses. « Car on a passé beaucoup de bons moments ensemble », rappelle l’entraîneur saint-gillois. « On était très proche. On parlait beaucoup et on se respectait. Cela me fera plaisir de le revoir, de parler avec lui et d’échanger. Mais une fois que le match commencera, on voudra chacun l’emporter. Car on est tous les deux là pour faire notre boulot, c’est-à-dire gagner. »

L’occasion sera surtout belle de voir à l’œuvre deux entraîneurs au style similaire. Car Karel Geraerts ne semble pas avoir effectué une révolution de palais depuis qu’il a repris le poste de T1 à l’Union. Il a conservé la même mise en place tactique que ces deux dernières saisons. Ce fameux 3-5-2 ayant largement porté ses fruits. Et il a gardé la même philosophie de jeu portée vers l’avant, la gagne et l’offensive. Ce qui, à y regarder de plus près, ne constitue pas une véritable surprise. Car Felice Mazzù avait pour habitude d’impliquer son staff dans ses décisions, Geraerts ayant dès lors eu largement son mot à dire ces deux dernières années. « C’est vrai que je travaille dans la continuité de Felice. Car on a connu beaucoup de succès avec cette manière de jouer », reconnaît d’ailleurs volontiers le T1 saint-gillois.

« Il n’y a pas grand-chose qui change », confirmait récemment sur Eleven le capitaine des Jaune et Bleu, Teddy Teuma. « Il est resté lui-même, très calme, très professionnel et passionné par ce qu’il fait. »

« Tous les joueurs étaient très contents que le club ait choisi Karel après le départ de Felice », explique pour sa part Bart Nieuwkoop. « Il est resté dans la même philosophie, notamment dans sa faculté à faire en sorte que chacun se sente concerné par les événements. »

Toutefois, affirmer que Geraerts est le nouveau Mazzù serait peut-être aller un peu vite en besogne. Car le Brugeois n’a pas eu que le nouveau coach d’Anderlecht comme source d’inspiration dans sa carrière. Il a notamment côtoyé nombre d’entraîneurs lorsqu’il était joueur. Sans oublier qu’il était déjà l’adjoint de Thomas Christiansen, le tacticien qui avait précédé Felice Mazzù sur le petit banc de l’Union il y a trois saisons de cela. « J’ai appris un peu de tout le monde, et notamment de Thomas », confirme d’ailleurs l’intéressé.

Ce que fait aussi remarquer Teddy Teuma. « Je n’aime pas trop qu’on dise que Karel fait du copier-coller de Felice. Car il amène sa petite touche à lui. Certes, il garde ce qui fonctionne. Ce qui est normal car il faudrait être fou pour faire le contraire. Mais, moi qui suis présent depuis un petit temps à l’Union, je sais qu’il met en place des exercices que proposait Thomas Christiansen à l’époque. Et fait, je pense qu’il a pris un peu de chacun pour se forger sa propre vision des choses. »

À voir si celle-ci permettra aux Saint-Gillois de terrasser, une nouvelle fois, leur voisin anderlechtois. Réponse ce dimanche.