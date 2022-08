La RTBF devra faire des choix pour contenter tout le monde en Europe cette saison

La RTBF ne sait pas faire grand-chose par rapport aux gros marchés.

Les calendriers de l’Europa League et de la Conference League ne vont pas ravir les supporters belges cette année. En effet, ce samedi matin, l’UEFA a dévoilé les calendriers des rencontres d’Europa League et de Conference League. Et malheureusement pour la Belgique, l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht jouent… 4 matches sur 6 en même temps : le 8 septembre (18h45), le 15 septembre (21h), le 27 octobre (18h45) et le 3 novembre (21h) ;

Ce malheureux hasard, la RTBF, qui est détentrice des droits, n’y peut pas grand-chose et doit s’y faire, comme l’explique son chef des sports, Benoit Delhauteur : « Ce n’est pas le calendrier idéal pour nous mais ce n’est pas quelque chose que nous avons en main. Ce sont les gros marchés, c’est-à-dire les gros pays qui payent beaucoup plus pour ces droits, qui dictent et qui ont le plus d’influence sur les choix pris par l’UEFA. »

Le meilleur match à chaque fois

Mais la RTBF fera tout pour satisfaire au mieux son public : « Nous ferons au mieux pour exposer l’Union et Anderlecht quand ils joueront en même temps, que ce soit par des résumés et de bonnes analyses de leurs matches mais aussi par une couverture en audio aussi. On fera le maximum pour les exposer malgré ce calendrier. »

Pour le moment, le choix lors des rencontres en simultanée n’a pas encore été décidé. « Nous allons seulement y réfléchir et encore analyser les choses. Comme nous avons les droits pour deux créneaux horaires, nous allons prendre le match le plus intéressant à chaque fois pour l’horaire de 18h45 et celui de 21h. » En conséquence, c’est La Gantoise qui est la grande gagnante puisque ses rencontres seront, d’office, bien plus suivies que ce qui était normalement prévu.

Pour les supporters des deux clubs bruxellois, il faudra donc prier (mais VOO pourra diffuser le match de l’Union et d’Anderlecht que la RTBF ne diffusera pas), même si l’on imagine mal le service public ne pas diffuser deux matches de chacune des deux formations…