Nos clubs belges connaissent leur calendrier en Europe: il faudra être solide!

Les clubs belges sont désormais fixés et peuvent préparer ces compétitions.

Club de Bruges

Le Club Bruges débutera sa campagne de Ligue des Champions le mercredi 7 septembre à 21h00 par la réception du Bayer Leverkusen, dans le groupe B. L’UEFA a dévoilé samedi le calendrier de la phase de groupes des compétitions européennes.

Le champion de Belgique se rendra le 13 septembre (21h00) à Porto pour la deuxième journée. Suivront deux rencontres face à l’Atlético Madrid, le 4 octobre (21h00) à domicile et le 12 octobre (18h45) dans la capitale espagnole.

Le 26 octobre (18h45), les Blauw-Zwart recevront Porto. Ils termineront cette phase le 1er novembre (18h45) à Leverkusen.

07/09 (21h) : Bruges - Leverkusen

13/09 (21h) : Porto - Bruges

04/10 (21h) : Bruges - Atlético Madrid

12/10 (18h45) : Atlético Madrid - Bruges

26/10 (18h45) : Bruges - Porto

01/11 (18h45) : Leverkusen - Bruges

Union Saint-Gilloise

L’Union Saint-Gilloise disputera son premier match de la phase de groupes de l’Europa League le jeudi 8 septembre (18h45) sur le terrain de l’Union Berlin. L’UEFA a dévoilé samedi le calendrier de ses compétitions européennes.

Le vice-champion de Belgique, qui jouera ses matchs à domicile à Louvain, recevra Malmö le 15 septembre (21h00). Place ensuite à deux duels face à Braga, le 6 octobre (21h00) au Portugal et le 13 octobre (18h45) en Belgique.

Les Jaune et Bleu se rendront à Malmö le 27 octobre (18h45) avant de terminer cette première phase par la réception de l’Union Berlin le 3 novembre (21h00).

08/09 (18h45) : Union Berlin - Union

15/09 (21h) : Union - Malmö

06/10 (21h) : Braga - Union

13/10 (18h45) : Union - Braga

27/10 (18h45) : Malmö - Union

03/11 (21h) : Union - Union Berlin

Anderlecht

Anderlecht jouera son premier match du groupe B de la Conference League le 8 septembre (18h45) à domicile contre Silkeborg, selon le calendrier des compétitions européennes dévoilé samedi par l’UEFA.

Les Mauve et Blanc se rendront ensuite à Bucarest pour affronter le Steaua le 15 septembre (21h00). Ils défieront deux fois de suite West Ham, le 6 octobre (18h45) à domicile et une semaine plus tard (21h00) à Londres.

Le Sporting recevra le Steaua le 27 octobre (18h45) avant de terminer cette phase par un déplacement à Silkeborg le 3 novembre (21h00).

08/09 (18h45) : Anderlecht - Silkeborg

15/09 (21h) : Steua Bucarest - Anderlecht

06/10 (18h45) : Anderlecht - West Ham

13/10 (21h) : West Ham - Anderlecht

27/10 (18h45) : Anderlecht - Steaua Bucarest

03/11 (21h) : Silkeborg - Anderlecht