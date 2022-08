Une camionnette fonce sur une terrasse à Bruxelles: ce que l’on sait sur le suspect

Ce vendredi, une camionnette a percuté une terrasse et des passants à Bruxelles. Six personnes ont été légèrement blessées. Vers 15 heures, la camionnette a été retrouvée et le suspect a été arrêté à Anvers. Toutes les pistes sont encore ouvertes.

Peu avant 13h00 vendredi, le conducteur d’une camionnette blanche a foncé sur deux terrasses situées rue Saint-Michel, une voirie perpendiculaire à la rue Neuve, avant de prendre la fuite. Six personnes ont été légèrement blessées mais aucune n’a dû être hospitalisée. L’homme a été arrêté à Anvers.

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, le suspect, Muhammed G., aurait 28 ans et serait originaire de Saint-Josse. Il serait également de nationalité belge et né en Turquie.

Une image du suspect au volant de sa camionnette a été dévoilée par nos confrères du journal Le Soir.

Le parquet de Bruxelles n’exclut pas que l’incident survenu dans la rue Saint-Michel puisse être une attaque terroriste, mais envisage d’autres possibilités, a déclaré vendredi le procureur général Willemien Baert lors d’une conférence de presse. L’éventualité d’un accident de la circulation n’est notamment pas encore exclue.

L’enquête doit encore déterminer comment et pourquoi le véhicule a été laissé là où il a été retrouvé. Et aussi comment le conducteur s’est retrouvé à Anvers, où il a été interpellé.

L’enquête devra aussi faire la lumière sur les circonstances précises des faits et les motifs du conducteur. « Les faits font penser à des attentats comme ceux que nous avons déjà connus à l’étranger et c’est en effet une piste mais ce n’est certainement pas la seule. Toutes les pistes sont sur la table et font l’objet d’une enquête, y compris un éventuel accident de la circulation », a encore indiqué la porte-parole du parquet.