WorldSkills Belgium lance des capsules vidéo pour sensibiliser les jeunes aux STEAM

Tout le long de la campagne, 52 capsules vidéos seront diffusées pour sensibiliser les jeunes sur l’importance des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des arts et des mathématiques. En anglais, on appelle ça les STEAM.

WorldSkills Belgium, l’association belge en charge de la promotion des métiers techniques et technologiques, a dévoilé vendredi, lors d’une conférence de presse, une nouvelle campagne basée sur une série de 52 capsules vidéo. Celles-ci visent à sensibiliser les jeunes à l’importance des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des arts et des mathématiques (STEAM en anglais).

Les vidéos, diffusées pendant un an dès le 29 août par les douze télévisions locales francophones et sur internet, leur montreront en quoi les sciences et les techniques sont connectées à leur vie de tous les jours. Intitulées «Steam by Skills», elles aborderont de manière ludique des questions telles que «Quelles études suivre pour travailler dans les jeux vidéo ?» ou «Quelles compétences faut-il pour imaginer et construire une tondeuse robot ?».

« Inspirer les jeunes »

«Notre volonté est d’inspirer les jeunes de 12 à 15 ans, en montrant que les compétences STEAM sont importantes dans tous les métiers - coiffeur ou développeur informatique, cuisinier ou ingénieur -, que l’on soit une fille ou un garçon», explique le directeur de WorldSkills Belgium, Francis Hourant. «En inspirant les jeunes, en montrant les complémentarités des compétences, en décloisonnant les matières scientifiques et les professions, nous voulons aussi participer à l’émergence de vocations pour des métiers en pénurie et porteurs d’emploi.»

«Sur la base d’une idée originale des Cités des Métiers, les capsules ’objets du quotidien’ permettent de découvrir des métiers, leurs réalités quotidiennes, leurs exigences et les compétences qui sont mobilisées dans le cadre d’entreprises locales en partant d’objets réels et usuels», précise le directeur de La Cité des Métiers de Charleroi, Olivier Marchal, au nom des quatre Cités des Métiers. Le but est «de donner envie à chacune et chacun de visiter l’une des quatre Cités des Métiers ou des neuf Carrefours des Métiers de Wallonie et de Bruxelles pour y trouver information et conseil sur son orientation professionnelle, choix d’études et de formation ou encore sur la création d’activités».

WorldSkills espère en outre toucher les enseignants et les parents grâce à la diffusion grand public des vidéos.

Christie Morreale, ministre wallonne de l’Emploi et de la Formation; Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur francophone et Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ont assisté - sur place ou à distance - au lancement de l’initiative. «Une preuve du soutien et de l’importance accordée par les ministres wallons et bruxellois dans les domaines de l’emploi, formation et enseignement», pour l’association.