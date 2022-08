Une piste de 100 mètres accessible au grand public samedi place de Brouckère

En vue de Mémorial Van Damme qui a lieu le 2 septembre prochain dans la capitale, une piste de 100 mètres sera tracée au sol. À la clé : des places d’entrée pour l’événement et un beau diplôme.

Une piste de 100 mètres sera tracée samedi, place de Brouckère à Bruxelles, et permettra à tout un chacun de s’essayer à la distance reine du sprint. Cette initiative de la Ville de Bruxelles est organisée en collaboration avec le Mémorial Van Damme qui aura lieu le vendredi 2 septembre au stade Roi Baudouin.

Ce samedi, entre 14 et 18h, tous les coureurs qui testeront la piste tracée place de Brouckère seront chronométrés et récompensés d’un diplôme. «Pour les plus rapides, des places pour le Mémorial Van Damme sont en jeu. Pour les encourager, des athlètes de renom seront présents dont Kim Gevaert, ancienne championne olympique (en relais 4x100, NDLR) et d’Europe et nouvelle directrice du Mémorial Van Damme, et Kobe Vleminckx, coureur de 100 m fraichement revenu des championnats d’Europe en Allemagne», annonce la Ville de Bruxelles dans un communiqué.

«Voir le Mémorial Van Damme sortir du Stade Roi Baudouin et descendre dans nos rues donne l’opportunité à toutes et tous de pratiquer du sport en espace public», ajoute l’échevin des Sports à la Ville de Bruxelles, Benoit Hellings.

Un «kicker à taille humaine» est également prévu samedi après-midi sur la place De Brouckère auquel les visiteurs pourront prendre part.