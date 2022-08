Une camionnette percute une terrasse à Bruxelles et fait 6 blessés: ce que l’on sait

Ce vendredi, une camionnette a percuté une terrasse et des passants à Bruxelles. Six personnes ont été légèrement blessées. Vers 15 heures, la camionnette a été retrouvée et le suspect a été arrêté à Anvers. Toutes les pistes sont encore ouvertes.

