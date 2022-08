Europa League: groupe abordable pour l’Union qui hérite de Braga, Malmo et de Berlin

L’Union connait désormais ses adversaires en Europa League.

L’Union Saint-Gilloise a été versée dans le groupe D de l’Europa League de football en compagnie des Portugais de Braga, des Suédois de Malmö et des Allemands de l’Union Berlin, Le tirage au sort a été effectué vendredi à Istanbul.

Pour son retour en Europe après 58 ans d’absence et une élimination au premier tour de la Coupe des Villes de Foire, l’Union était placée dans le pot 4, ce qui pouvait lui valoir un tirage corsé, vu la présence de Manchester United, Arsenal, la Lazio ou encore l’AS Rome dans le pot 1. Finalement, les Jaune et Bleu ont hérité de Braga, quatrième du dernier championnat du Portugal, comme tête de série. Malmö, champion de Suède en titre, et l’Union Berlin, cinquième de la dernière Bundesliga, complètent ce groupe.

Vice-championne de Belgique, l’Union disputera l’Europa League après son élimination au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions des œuvres des Rangers. Les Unionistes joueront leurs trois matchs à domicile à Louvain.

Les 32 équipes ont été réparties en huit groupes de quatre équipes. La phase de groupes se déroulera du 8 septembre au 3 novembre. Le premier de chaque groupe se qualifiera directement pour les huitièmes de finales. Le deuxième disputera un barrage contre un troisième de groupe de Ligue des Champions. Le troisième sera reversé en Conference League. Le quatrième sera éliminé.

Le tirage

