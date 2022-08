«Hyper important pour le club»: les réactions des Mauves après la qualification

C’est après une séance de tirs au but qu’Anderlecht a décroché sa place en Conference League au détriment des Young Boys de Berne ;

Le Sporting d’Anderlecht jouera en Coupe d’Europe cette saison. Les Mauves ont validé leur place pour la phase de groupes de la Conference League en s’imposant aux tirs au but face aux Youngs Boys de Berne. Héros sur le tard, Hendrik Van Crombrugge est apparu soulagé à l’issue de la rencontre.

« J’avais volontairement minimisé l’importance d’une qualification à la veille du match mais en réalité, cette qualification est hyper importante pour le club, notamment financièrement, et pour les joueurs, qui préfèrent tous jouer deux matches par semaine avec de chouettes déplacements », expliquait le gardien bruxellois. L’an dernier, beaucoup de monde sous-estimait cette compétition mais on a vu qu’elle générait de belles rencontres. »

Au sujet de la prestation de jeudi soir, Van Crombrugge pouvait être satisfait. « On a eu quelques difficultés en début de match mais il faut savoir reconnaître les qualités de nos adversaires, qui n’ont pas disputé par hasard la Ligue des champions la saison dernière. Ce coup franc à la 120e, c’était vraiment un ballon pourri pour un gardien mais je suis heureux d’avoir pu le sortir, sans quoi c’eut été la catastrophe. Je suis aussi heureux d’avoir constaté les montées au jeu et la prise de responsabilités de nos jeunes joueurs comme Sadiki et Stroeykens. Même s’il a raté son essai, je l’ai félicité en lui rappelant que seuls les grands joueurs ratent. Parce que seuls eux prennent leurs responsabilités… »

Sadiki : « Plus agréable qu’à Bruges »

À 17 ans, Noah Sadiki a déjà tout d’un grand. Le sourire, l’assurance et la confiance en lui. « On nous a demandé qui était prêt à tenter sa chance et je n’ai pas hésité », glissait-il calmement. « Quand j’étais jeune, enfin plus petit, on n’avait pas souvent de séances de tirs au but et on ne s’y était pas entraîné en semaine mais peu importe. Qu’avais-je à perdre ? Je devais tenter ma chance et si je ratais, et bien… je ratais. Même si Stroeykens venait de manquer son essai avant moi et qu’il y avait forcément de la pression en face de ce public, cette pression était positive et je m’en suis nourrie. Jamais je n’avais connu une ambiance aussi incroyable que celle qu’on a vécue ce soir. Pour être honnête, qu’on ait 17 ou 30 ans, vous ne pouvez qu’être porté par ce genre d’atmosphère, qui est tout de même plus agréable pour un jeune comme moi que quand je me fais siffler à Bruges par exemple ! »