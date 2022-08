La commune de Forest renforce l’offre numérique des écoles communales pour la rentrée

25/08 00:00 → 26/08 00:00

Un flux d'air très chaud circule sur notre pays ce jeudi. Aujourd'hui, les maxima atteindront 31 à 34 degrés sur une grande partie de l'intérieur du pays. Il convient de prendre les mesures nécessaires afin de limiter les impacts de ce pic de forte chaleur: faire boire davantage et ne pas laisser en plein soleil les personnes agées et affaiblies. Rester vigilants. Prendre également garde au risque d'incendie dans la nature (https://www.natuurenbos.be/waarschuwingen), et fournir suffisamment d'ombre et d'eau potable aux animaux. Vendredi, un apport d'air plus frais mettra un terme à ce pic de forte chaleur.