Le rappeur bruxellois Frenetik annonce «Rose Noire», sa mixtape disponible le 23/09

« Rose Noire », la deuxième mixtape du rappeur bruxellois Frenetik, verra le jour le 23 septembre prochain.

Après de nombreux EP et projets qui ont posé les bases de son univers, Frenetik est de retour avec une nouvelle mixtape : « Rose Noire ». Les projets « Jeu de couleurs » et « Couleurs du jeu » ont permis à l’artiste bruxellois de s’imposer dans le paysage du rap francophone en s’associant aux plus grands noms du moment.

Il s’apprête en septembre à dévoiler un projet plus sombre, avec une certaine férocité – dans ses mots et son flow – et des textes écrits avec beaucoup de finesse, synonymes d’une réelle sensibilité. Son rap prend une forme moderne sans céder aux tendances.

Constat de ce qui n’est plus, symbole de la mélancolie qui l’anime et des émotions qui le traversent, « Rose Noire » est un projet de longue date, un titre que Frenetik a toujours envisagé. « Je n’ai jamais été aussi triste d’être fier de quelque chose », confie-t-il mystérieusement.

Introduite par le single « Cheval Blanc », et composée par la crème du beatmaking, à l’instar des Richie Beats, Junior A La Prod, Seezy, Born Like Malik, Amine Farsi et consorts, cette mixtape le voit à nouveau opérer seul, sans featuring.

Nouvelle pierre à l’édifice d’une carrière sans faux-pas, « Rose Noire » sera assurément l’un des temps forts de cette fin d’année. La suite ? Frenetik ne prend même pas la peine de l’imaginer : tout ce qu’il souhaite, c’est l’écrire.