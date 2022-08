Mercato: Anderlecht officialise l’arrivée de Moussa N’Diaye en provenance du Barça

Le défenseur sénégalais de 20 ans a signé un contrat de trois ans chez les Mauves.

Et de cinq pour Anderlecht ! Après Ishaq, Angulo, Esposito et Silva, Moussa N’Diaye est la cinquième recrue estivale du Sporting d’Anderlecht. Le latéral gauche sénégalais de 20 ans s’est engagé pour trois saisons avec le RSCA. Capable de jouer sur le flanc gauche et en défense centrale, N’Diaye sera en concurrence avec Amuzu et Delcroix.

Issu de l’académie « Aspire », celui qui portera le numéro cinq à Anderlecht était à Barcelone depuis deux saisons. Il avait joué chez les U19 lors de la première et avec la deuxième équipe du Barça – en D3 espagnole – lors de la seconde. Il était coéquipier de Ferran Jutgla, attaquant du FC Barcelone.