Le PTB veut s'attaquer aux tapages noctures provenant de certains cafés à Cureghem

Le PTB propose des quotas pour limiter le nombre de cafés et la fermeture des établissements au moment des faits.

Des centaines de mails ont été envoyés aux élus communaux depuis près d’un mois. La demande des habitants de Cureghem est systématiquement la même: stopper les tapages nocturnes provenant de certains cafés et espérer pouvoir dormir. « Le problème n’est pas nouveau et est connu de tous. Mais le plan « apaisé » à Cureghem a été la goutte de trop et les habitants ne veulent plus rien laisser passer. Avec la constitution d’un nouveau comité de quartier, les riverains ont décidé de ne plus se taire et c’est une très bonne chose », commente Giovanni Bordonaro, chef de groupe PTB à Anderlecht.

« Certains cafés concentrés autour de la zone Clémenceau et Conseil sont vraiment problématiques et empêchent quotidiennement les riverains de dormir. Il s’agit de cafés qui restent ouverts jusque 2h du matin en semaine et qui produisent des nuisances importantes à cause de la musique ou simplement des clients fortement alcoolisés qui sont très bruyants sur la voie publique. Certains seraient même ouverts illégalement », explique le conseiller communal.

Face à cette situation, le collège semble impuissant. « Le problème selon nous réside dans le fait que pratiquement aucun encadrement n’est fait. Les cafés poussent comme des champignons et font à peu près ce qu’ils veulent ». Afin de réduire ce phénomène qui empoisonne les nuits de Cureghem, le PTB souhaite un meilleur encadrement des cafés et plus de fermeté. « D’abord nous voulons établir un quota du nombre de cafés au mètre carré. On n’a pas besoin d’avoir cinq cafés dans une même rue qui proposent exactement le même service ».

Ensuite, sur l’aspect sensibilisation des cafetiers, « nous souhaitons établir une charge de bonne conduite « respect du voisinage » avec des critères claires auxquels les cafés pourront adhérer. Pour finir, nous voulons une application stricte des règles. L’article 89 du règlement général de police prévoit la possibilité de faire évacuer les établissements horeca et de les fermer en cas de nuisances. Lorsque un même café est rappelé à l’ordre plusieurs fois sur la semaine, un moment donné il faut passer à l’étape suivante et demander la fermeture au moment des faits. Les habitants de Cureghem ont aussi droit au sommeil », conclut Giovanni Bordonaro. Le PTB interpellera le collège sur ce sujet lors de la rentrée.