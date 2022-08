Le Trademart à Bruxelles poursuit son expansion et revoit à la hausse ses ambitions

Plus de 1.500 marques et 400 exposants répartis. - D.R.

Trademart annonce de nouveau des projets d’expansion de grande envergure. Nouveau département, augmentation de l’offre et nouveaux arrivants : Trademart souhaite devenir la plus grande place de marché physique et en ligne pour les professionnels.

Avec plus de 1.500 marques réparties sur plus de 400 exposants, Trademart Bruxelles est le plus grand centre d’achats pour détaillants professionnels depuis 45 ans déjà. De nombreuses marques de mode, d’accessoires et de décoration d’intérieur présentent leurs collections aux détaillants au cours d’évènements et dans les showrooms de Trademart. Pour renforcer davantage cette unique position de marché, dorénavant, les marques et détaillants peuvent aussi se rencontrer sur Trademart.eu. D’autres ont déjà tenté l’aventure, mais Trademart Digital va encore plus loin en mettant l’accent sur l’inspiration aux détaillants et aux marques et le lien avec les showrooms physiques.

« Pour le futur paysage de la vente au détail, la combinaison lieu physique et plateforme numérique est particulièrement importante. Dans notre secteur, il est crucial que les produits soient et restent tangibles. En même temps, nous souhaitons faciliter davantage la prise de contact entre détaillants et exposants à travers notre présence en ligne. Avec Trademart Digital, nous avons l’ambition d’évoluer vers la place de marché la plus pertinente pour les détaillants professionnels. », explique Guy Stevens, PDG de Trademart.

Sur Trademart.eu, les détaillants découvrent toutes les collections et nouvelles tendances. En un clic, ils trouvent immédiatement ce dont ils ont besoin pour leur boutique. Avec un seul identifiant pour toutes les marques, les achats sont plus faciles que jamais.

C’est le secteur « baby & kids » qui donne le coup d’envoi à Trademart Digital. Grâce à une vaste gamme de marques de vêtements, d’accessoires et de meubles pour les plus petits, les marques étendent davantage leur portée. Les détaillants, eux, ont le luxe de découvrir toutes les collections et nouvelles tendances sans devoir se déplacer. Dorénavant, les commandes peuvent être passées physiquement dans les showrooms ou en ligne sur la plateforme numérique.

Baby & kids

Trademart se développe au gré du secteur « baby & kids » (bébé & enfant). Des acteurs de premier plan tentent le jeu, des marques durables et plus petites voient le jour et en ligne aussi, le nombre de webshops ne cesse d’augmenter. À partir d’août 2022, le département baby & kids s’installera à l’étage D récemment rénové, à proximité du département home & living. Il y occupera une superficie de pas moins de 6.000 m2.

Le nouveau département baby & kids se situe juste à côté du département home & living. Un choix conscient étant donné que de nombreuses marques des deux secteurs se partagent des détaillants et produits. Une excellente manière de construire des synergies de plus grande envergure encore.

Un élan supplémentaire

Le département home & living &go aussi est en pleine croissance. Van Remoortel et home & living &go unissent leurs forces. Ce premier a définitivement déménagé chez Trademart depuis le mois d’août. Van Remoortel est considéré comme le centre d’achats et le fournisseur lifestyle le plus complet pour les détaillants et professionnels de la décoration d’intérieur dans les secteurs Home, Gift et Garden. Pour permettre cela, Trademart réalise une expansion de 3000 m2, agrandissant donc la superficie totale du département home & living &go à 10 000 m2.