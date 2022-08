2,4 millions d’euros dégagés pour l’enseignement néerlandophone à Bruxelles

Ce mardi, l’Ufapec a rendu la conclusion de son enquête sur les tenues vestimentaires à l’école. Certaines ne seraient plus adaptées à l’évolution de la société. Comment les écoles bruxelloise et du BW qui imposent l’uniforme réagissent-elles ?

L’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique (Ufapec) a mené une vaste enquête au sujet des tenues vestimentaires dans les écoles. Près de 120 écoles, 2.376 élèves et 2.292 parents ont été sondés afin de dégager des observations concrètes. Directions, élèves et parents ont donc fait savoir leur point de vue dans le but, par la suite, d’en dégager des solutions.

Les résultats de cette enquête ont été communiqués ce mardi. En voici les principales conclusions : pour 91,5 % des écoles, 81 % des parents et 59,5 % des élèves, l’apprentissage passe par le port d’une tenue correcte. L’étude confirme également que les règles vestimentaires sont source de malentendus, de tensions, voire de conflits. Nombreuses aussi sont les inégalités entre filles et garçons sur ce sujet. L’Union ne s’est cependant pas prononcée « pour ou contre » le port de l’uniforme ou d’un code couleurs en ce qui concerne les vêtements.

Du changement ?

En Région bruxelloise et en Brabant wallon, certains établissements scolaires imposent toujours un uniforme, tantôt « strict », tantôt uniquement pour la section primaire. Certains se sont même récemment rétractés. Adapteront-ils leur règlement d’ordre intérieur pour cette nouvelle année académique ?

Au Lycée Molière, le ROI (Règlement d’ordre intérieur) a quelque peu changé mais ce, depuis sa fusion avec l’école européenne Bruxelles-Argenteuil l’an dernier. Alors que le Lycée appliquait un uniforme strict, celui-ci a quasiment été abandonné : « On est revenus à un code vestimentaire plus traditionnel, en mettant de côté la cravate par exemple. Lors de notre fusion, l’école européenne n’avait pas de politique d’uniforme, on a donc décidé de trouver un compromis entre les deux visions », explique la direction de l’établissement.

Distinctions entre sections

Et puis, il y a les écoles qui font une distinction entre les sections primaire et secondaire. Au Sacré-Cœur de Lindthout, à Woluwe-Saint-Lambert, alors que les primaires disposent d’un uniforme précis, les secondaires ne sont pas soumis à ces mêmes règles. « Au départ il y avait un uniforme plus souple que dans la partie primaire mais il s’est perdu au fil du temps. Les ados sont plus réticents avec ce genre de choses », glisse le secrétariat de l’école. Cette année, aucun changement à prévoir.

Même son de cloche du côté du Sacré-Cœur de Jette et du Sacré-Cœur de Waterloo. Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de règles à suivre pour ces élèves… Les établissements évoquent cependant une « tenue correcte », parfois unie avec un code couleur. « Les élèves peuvent très bien s’habiller chez Carrefour ou chez Carhartt, cela n’a pas d’importance. Tant que le code couleur est respecté, ça ne pose aucun problème », souligne un membre de la direction.

Et enfin, du côté du Berlaymont, également dans la cité du Lion, l’uniforme strict est aussi maintenu. « Il n’est pas du tout à l’ordre du jour de le supprimer ou de l’adapter », confie l’école. Ici, les parents d’élèves doivent même dénicher les tenues dans des magasins bien précis.

« Les règles et les limites sont nécessaires à la construction du jeune et au vivre-ensemble. Élaborer des règles en matière de tenues vestimentaires à l’école est un apprentissage pour la vie sociale et professionnelle. L’idée n’est pas d’imposer à l’élève un certain style vestimentaire socio-culturellement marqué, mais d’amener le jeune à comprendre que là où il évolue, des codes sociaux spécifiques sont à rencontrer », conclut l’association.