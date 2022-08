Bonne nouvelle à l’Union: un pion important prolonge son contrat jusqu’en 2026

Vidéo

L’Union Saint-Gilloise pourra compter sur les services de son « Mur » pour quelque temps encore.

Anthony Moris, 32 ans, a prolongé son contrat à l’Union pour quatre ans, avec une année supplémentaire en option. Arrivé à l’USG en 2020, le portier international luxembourgeois a grandement contribué à la remontée du matricule 10 vers les sommets.

La saison dernière, le gardien formé au Standard et passé ensuite par Saint-Trond, Malines et Virton, n’a d’ailleurs manqué qu’une seule rencontre de championnat. Il avait également disputé dix-sept matches sans prendre de but, recevant le Clean Sheet Award de la Pro League.