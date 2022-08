Il jette une chaise sur la police depuis un immeuble de la Cité Modèle, à Laeken!

Vidéo

Les policiers pris pour cibles n’ont heureusement pas été blessés et en sont quittes pour une grosse frayeur. Le SLFP en profite pour questionner notre ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, sur l’application de la « tolérance zéro »…

C’est le syndicat de police SLFP qui répercute ce jeudi soir une vidéo d’une attaque contre la police ! On y voit un individu jeter une chaise depuis un immeuble de la Cité Modèle, à Laeken, sur un combi de police et s’écrier « bande de salopes »… après avoir constaté que son projectile a transpercé le pare-brise du combi de police… et avant de prendre la fuite !

Guet-apens ?

La scène a en prime été diffusée sur les réseaux sociaux avec le hashtag « #antibleu » et « #onapaslamêmetenue » et avec la musique du fameux jeu vidéo GTA (où, pour rappel, les joueurs incarnent des truands et peuvent tuer des policiers) en fond sonore ! D’après le SLFP, qui en profite pour questionner notre ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, sur l’application de la « tolérance zéro » pour un tel acte, les policiers qui étaient présents dans le véhicule n’ont heureusement pas été blessés.

Selon nos informations, ces policiers pris pour cibles avaient été envoyés sur place pour constater des dégradations avenue des Citronniers ; sachant que le requérant n’avait pas voulu dévoiler son identité et qu’ils n’avaient alors pas constaté de dégradations, il pourrait s’agir d’un guet-apens.