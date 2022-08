Anderlecht et l’Europe: la fin d’une longue attente de 1.365 jours?

Ce jeudi, le Sporting tentera de se qualifier pour les poules de la Conference League. Anderlecht est en position favorable après son succès 0-1 en Suisse. Si le club bruxellois se qualifie, ce sera une première depuis la saison 2018-19.

Dinamo Zagreb – Anderlecht le 13 décembre 2018. Un 0-0 sans saveur sous la houlette de Hein Vanhaezebrouck. L’avant-dernier match de l’actuel entraîneur de Gand à la tête des Mauves, lui qui sera remercié trois jours plus après une défaite au Cercle Bruges (2-1). Le dernier en phase de poules d’une compétition européenne pour les Mauves. Le 8 septembre prochain – date de la première journée de phases de groupe en Conference League –, cela fera exactement 1365 jours qu’Anderlecht n’a plus disputé une rencontre continentale de ce niveau. Une éternité…

Autant dire que dans toutes les strates du club bruxellois, on espère que le compteur sera officiellement bloqué dès jeudi soir face aux Young Boys. Vainqueurs à l’aller grâce un but de Hannes Delcroix juste avant l’heure de jeu (0-1) et en ayant souffert à plusieurs moments de la rencontre, les hommes de Felice Mazzù ont les cartes en main pour terminer le travail dans un stade comble et acquis à leur cause. « On veut se qualifier pour les poules car cela fait longtemps pour le club et que c’est important pour nos supporters », a indiqué le T1 en conférence de presse.

Cela permettrait également de définitivement tirer un trait sur le cauchemar vécu à Arnhem il a un an. Aux Pays-Bas, les Mauves avaient été sortis sans gloire de la Conference League après un partage à domicile (3-3) et une défaite à l’extérieur (2-1). Une qualification permettrait également de faire des affaires sur le plan financier. En obtenant des primes de l’UEFA – 3 millions assurés en phase de groupes – mais aussi en exposant les joueurs sur la scène continentale. Sans oublier l’obligation de renflouer un coefficient belge mal en point…