Endettée, la Librairie Clovis, à Etterbeek, contrainte de mettre la clé sous la porte

L’inflation et la concurrence étant devenues trop importantes, le gérant de la papeterie-librairie préfère fermer son commerce. Sept années de bons et loyaux services envers ses clients.

À quelques jours de la rentrée scolaire – avancée cette année au 29 août en raison de la réforme des rythmes scolaires –, les librairies et papeteries tournent à plein régime. Élèves et parents, liste à la main, se tournent vers elles pour disposer de tout ce qu’il faut pour lundi prochain. De l’autre côté, les commerçants ont fait le plein de fournitures pour satisfaire les demandes.

Mais dans ce rush, la Librairie Clovis, située à Etterbeek, doit pourtant mettre la clé sous la porte. Artur Tichoniuk, le gérant, confie à nos confrères de La Dernière Heure que c’est pour une raison d’endettement. Étant trop juste pour payer la TVA, il évite ainsi des intérêts de retard ou encore des amendes. Une situation financière qui s’est accumulée au fil du temps mais qui est surtout due aux récentes augmentations des prix, notamment celle du prix du papier.

Face aux géants

La concurrence avec les grandes enseignes du secteur semble également avoir joué un rôle, souligne le gérant. Club ou encore Filigranes ont agrandi leur espace dédié à la rentrée scolaire. « Ce qui fait le bonheur des uns, fait le malheur des autres » pourrait devenir : « Ce qui fait le bonheur des gros commerçants, fait le malheur des petits. » Au fil des années, dans son magasin, Artur avait de plus en plus d’invendus, qu’il ne pouvait plus mettre en rayon, concernant les achats scolaires.

Après sept années d’ouverture, la forte concurrence et l’inflation auront eu raison de la Libraire Clovis. Il ne lui reste plus que quelques mois avant sa fermeture définitive, en décembre prochain.