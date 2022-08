Good Moove: nouveau plan de circulation dans le périmètre Haecht/Royale Sainte-Marie

Le vendredi 26 août 2022 à 15 heures, le nouveau plan de circulation dans le quartier Royale Sainte-Marie à Schaerbeek entre en vigueur. Il s’agit de la mise en œuvre du plan régional de mobilité Good Move. Une rentrée mouvementée !

« C’est un choix ambitieux porté par tout le Collège », affirme la bourgmestre Cécile Jodogne, « tant en termes de mobilité que de qualité de vie des habitants. Piétons, Cyclistes, utilisateurs des transports en commun, automobilistes, tous ont encore leur place dans notre commune. Mais il faut rééquilibrer et sécuriser la place de chacun. Notre priorité a toujours été et reste l’amélioration de la qualité de vie et, pour y arriver, le développement d’une cité moderne qui répond aux nécessités actuelles ».

Adelheid Byttebier, échevine de la Mobilité. - Belga

« Nous voulons créer des quartiers calmes », explique Adelheid Byttebier, échevine de la Mobilité, « des quartiers où il fait bon vivre et où les enfants peuvent jouer en toute tranquillité. Des études montrent que 45 % du trafic automobile qui traverse nos quartiers est un trafic de transit. Nous voulons réduire ce phénomène. Le périmètre Haecht/Royale Sainte-Marie fait partie de la maille apaisée ‘Colignon-Josaphat’ mise en œuvre dans le cadre du plan Good Move. Les adaptations qui entrent en œuvre aujourd’hui font suite aux aménagements déjà réalisés dans le quartier des Azalées et précèdent ceux qui auront lieu dans le quartier de la Cage aux Ours en novembre ».

« L'ensemble du plan de circulation sera en vigueur d’ici à la fin de l’année », renchérit Vincent Vanhalewyn, échevin des Travaux publics, qui salue l’audace du Collège des bourgmestre et échevins en matière de mobilité. « C’est un véritable challenge pour nos équipes sur le terrain. C’est également un fort bouleversement des habitudes des Schaerbeekoises et Schaerbeekois. Lors de l’évaluation que la Commune mènera en 2023, nous serons à l’écoute des améliorations portées par les habitants. »

Voici les changements

► Chaussée de Haecht : sens unique pour les voitures de la place de la Reine à la rue Rubens et circulation des transports en commun dans les deux sens, site-propre du tram en direction de la place de la Reine.

► Rue Royale Sainte-Marie : sens unique pour les voitures de la rue Rubens à la place de la Reine et pistes cyclables dans les deux sens.

► Rue Lefrancq : inversion du sens de circulation entre la rue Royale Sainte-Marie et la rue de la Poste.

► Rue Rogier : sens unique pour les voitures de la chaussée de Haecht à la rue des Palais et circulation des transports en commun dans les deux sens.

► Place de la Reine : création d’un filtre : les voitures ne peuvent plus rejoindre la rue Royale Sainte-Marie en venant de la chaussée de Haecht. L’espace public sera également amélioré : une zone piétonne est créée du côté Nord, reliant la place aux façades. Des aménagements plus qualitatifs sont prévus dans un second temps.

► Rue Eenens : sens unique pour les voitures de la place Colignon à la rue Metsys et piste cyclable à contre-sens.

Accompagnement et évaluation

L'introduction du nouveau plan de circulation sera accompagnée par les services de police et les gardiens de la paix dès le vendredi 26 août. Des équipes de la Zone de Police Nord seront également en place la semaine suivante, afin de guider le trafic dans ce nouveau plan de circulation.

Les nouvelles mesures seront évaluées dans le courant de l’année 2023. Cette évaluation se fera via des comptages de trafic, des observations réalisées sur le terrain par les services communaux, la police et sur base des retours des habitants, bien placés pour observer la situation au quotidien. « Notre meilleure expérience », précise Adelheid Byttebier, « a été celle du quartier Azalées où, après l’introduction d’un nouveau plan de circulation, nous avons installé un filtre de circulation supplémentaire sur l’avenue Stobbaerts, qui a soudainement dû supporter un trafic beaucoup plus important ».