Deux vols de vélos résolus grâce au travail de la section Veloflic PolBru

Dans les deux affaires, un rendez-vous a été fixé avec les vendeurs de vélos, avant d’être arrêtés et auditionnés. Les vélos ont déjà retrouvé leurs propriétaires.

Ces derniers jours, la Recherche Locale (section Vols) de la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles a résolu deux vols de vélo de manière similaire.

Dans les deux dossiers, le vélo volé a été repéré sur un site de seconde main sur les réseaux sociaux et l’aide des inspecteurs de Veloflic PolBru a été sollicitée. À chaque fois, un rendez-vous a été pris avec le vendeur. Deux suspects ont été arrêtés et relaxés après audition, en attendant la poursuite de l’enquête. Les deux vélos volés ont pu être récupérés et ont été restitués à leurs propriétaires.

La page Facebook page Veloflic PolBru a d’ores et déjà 8.000 followers. Sur cette page, nous publions régulièrement des posts sur les vélos volés ou retrouvés au sein de notre zone de police, mais aussi dans d’autres zones de police. Si vous êtes victime d’un vol de vélo, nous vous conseillons vivement de porter plainte, ensuite de contacter Veloflic Polbru ainsi que de consulter régulièrement la page Veloflic Polbru.