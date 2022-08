Felice Mazzù avant d’affronter les Young Boys: «La tâche ne sera pas simple»

Le coach anderlechtois a préfacé le barrage retour contre les Young Boys programmé ce jeudi soir (20 h)

Ce jeudi, Anderlecht tentera de se qualifier pour une phase de poules en Coupe d’Europe pour la première fois depuis 2018. Vainqueur 0-1 en Suisse, les Anderlechtois sont en position favorable même si rien n’est encore acquis. « La tâche ne sera pas simple », prévient Felice Mazzù. « On a fait ce qu’il fallait en Suisse mais il faut confirmer. On doit jouer notre jeu. En face, ils joueront comme à l’aller mais peut-être en changeant certains profils. Ils peuvent se créer facilement des occasions et vont tenter de marquer le plus rapidement possible. Il faudra être bon dans nos moments forts et nos moments faibles. On veut se qualifier parce que cela fait longtemps pour le club et que c’est important pour les supporters. Cela l’est aussi pour les joueurs parce que cela permet de donner du temps de jeu à tout le monde. »

Pour cette rencontre, le coach anderlechtois pourra compter sur un groupe relativement complet où Ashimeru fait son retour. « Julien Duranville n’est pas à 100 % et, comme vous le savez, Adrien Trebel est blessé », précise Mazzù. « C’est triste pour Adrien qui était dans une bonne période. C’est une absence regrettable mais il ne faut pas pleurer. Il faut faire confiance aux autres joueurs du groupe. »

Un noyau où on ne retrouve actuellement plus Anouar Ait El Hadj. Le joueur a été écarté du noyau A de manière temporaire après avoir refusé de jouer avec la deuxième équipe le week-end dernier à Lommel. « Le club, le staff et moi-même, on va aider Anouar », avance le T1 du RSCA. « Il a toujours eu une bonne attitude et n’a jamais été arrogant. Si on a pris cette décision, c’est par rapport au groupe. Vous le savez, le groupe, c’est ce qui compte le plus pour moi. »