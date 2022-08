Guerre en Ukraine: un drapeau ukrainien géant déployé sur la Grand-Place de Bruxelles

25/08 00:00 → 26/08 00:00

Un flux d'air très chaud et sec, circulant à l'avant d'une perturbation associée à une dépression près de l'Islande, déterminera notre temps ce mercredi et ce jeudi. Aujourd'hui, les maxima atteindront 30 ou 31 degrés en beaucoup d'endroits, et localement même 32 degrés. Demain, il fera encore plus chaud avec des maxima de 32 ou 33 degrés sur une grande partie de l'intérieur du pays. Il convient de prendre les mesures nécessaires afin de limiter les impacts de ce pic de forte chaleur: faire boire davantage et ne pas laisser en plein soleil les personnes agées et affaiblies. Rester vigilants. Prendre également garde au risque d'incendie dans la nature (https:// www.natuurenbos.be/ waarschuwingen), et fournir suffisamment d'ombre et d'eau potable aux animaux. Vendredi, la perturbation traversera notre pays sous forme atténuée; elle marquera la transition vers un flux d'air plus frais, mettant ainsi un terme à ce pic de forte chaleur.