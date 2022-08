Cineflagey: le cinéma Kinograph s’installe à Flagey

Installé temporairement au See U, le cinéma Kinograph a trouvé un nouvel endroit pour diffuser des films. En partenariat avec la Cinematek et Flagey, il devient CineFlagey.

Le cinéma à Flagey se réinvente avec un nouveau nom et un nouveau partenariat. Désormais, c’est sous le nom et le logo Cineflagey que Flagey vous présentera son offre cinéma : séances quotidiennes, rendez‑vous mensuels et festivals emblématiques !

En juin dernier, après trois années d’activité, le Kinograph fermait ses portes à See U pour laisser place à un vaste chantier qui donnera vie au futur quartier Usquare, et qui verra le cinéma pérennisé en ses murs.

En l’attente, l’équipe du Kinograph a souhaité rester active, et c’est avec une immense joie qu’elle vous accueillera à partir du 1er septembre au Studio 5 – Agnès Varda de Flagey, pour y rejoindre les partenaires historiques Flagey et Cinematek qui s’ouvriront à une programmation conjointe.

Main dans la main, Flagey, Kinograph et Cinematek jetteront des ponts entre nouvelles sorties et patrimoine, mettront en avant le cinéma belge et le cinéma documentaire et créeront l’événement avec des invités, des soirées spéciales et autres moments d’échange et de convivialité.

Cerise sur le gâteau : Cineflagey sera le quatrième cinéma de Bruxelles à accepter le pass Cineville !

Rendez-vous ce jeudi 1er septembre à 20h00 pour la soirée d’ouverture de Cineflagey, avec une première du polar « La Nuit du 12 », en présence de son réalisateur Dominik Moll. La séance sera suivie d’un drink au foyer. Pour la programmation complète, rendez-vous sur le site de Flagey !