Uccle distribue des plantes grimpantes à ses habitants

Pour la première fois, la commune d’Uccle offre gratuitement des plantes grimpantes à ses habitants. De sorte à rendre l’espace public plus vert, celles-ci devront impérativement être installées sur une façade longeant l’espace public.

La distribution sera limitée à une plante grimpante par adresse. 5 variétés sont proposées par le service vert communal : la clématite des montagnes, le chèvrefeuille des bois, le chèvrefeuille des jardins, l’hortensia grimpant et le lierre des bois. Il suffit alors d’envoyer le formulaire « Végétalisons nos rues ! » pour l’aménagement en trottoir d’une zone de plantation pour plantes grimpantes complété avant le 1er octobre 2022.

Il est disponible sur le site uccle.be (onglet vie pratique > Environnement > Gestion des espaces verts > Végétalisons nos rues) ou sur demande à l’adresse servicevert@uccle.brussels. La récupération de sa plante a lieu au Service Vert, Avenue Paul Stroobant, 41 à Uccle le 3 décembre 2022, entre 9 heures et 13 heures. Offre limitée à 50 plantes grimpantes.

« À travers l’augmentation de végétation dans les voiries d’Uccle, nous offrons davantage de refuges à la faune et rafraichissons la ville tout en la rendant plus belle. Cet été nous rappelle une fois de plus l’urgence d’agir. Cette action s’additionne aux autres initiatives en la matière dont la dernière en date est l’ouverture de l’offre d’emploi d’un gestionnaire de parcs arborés », explique Maëlle De Brouwer (Ecolo), échevine des Espaces verts, du Climat et de l’Environnement d’Uccle.