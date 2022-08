Mauvaise expérience à Bruxelles pour Gaetan Vigneron: Elke Van Den Brandt lui répond!

La ministre bruxelloise de la Mobilité (Groen), Elke Van Den Brandt, répond à Gaetan Vigneron, décu de son escapade à Bruxelles

Ce week-end, Gaetan Vigneron comptait prendre du bon temps lors d’une escapade dans le centre de Bruxelles. La visite n’a pas été de tout repos pour le commentateur de la F1 de la RTBF qui a relaté sa triste expérience sur Twitter.

Lire aussi le-coup-de-gueule-de-gaetan-vigneron-apres-avoir-vecu-une-terrible-mesaventure

« Escapade au centre de Bruxelles.en 2 temps.mon vélo volé.commentaire d’un policier c’est le Bronx ici. », écrit le journaliste. Il ajoute : « Puis découverte en voiture du plan good move.pour passer de Dansaert au Sablon, faut faire Blv de Nieuport/Yser/Botanique/Madou… ?!… pauvre ville.triste. ».

La ministre bruxelloise de la Mobilité (Groen), Elke Van Den Brandt, a réagi à ce commentaire : « Au début (…), les gens doivent redécouvrir leur chemin (…) cela demande une adaptation. Dans le Pentagone, on parle de 30 % de trafic de passage. On va le canaliser via les grands axes », explique-t-elle à BX1.

Lire aussi mauvaise-experience-pour-gaetan-vigneron-journaliste-f1-de-la-rtbf-en-escapade

Gaetan Vigneron critiquait notamment sur Twitter le fait qu’il avait dû passer par Yser et Madou pour rejoindre le Sablon : « En fait, on fait des boucles. Tu peux entrer et faire tout le tour et revenir au même point. Ce ne sont pas beaucoup de gens qui doivent aller en voiture de Dansaert au Sablon », a répondu la ministre qui défend le plan Good Move. « Il s’agit bien là aussi de décourager le trafic de transit ».