600 kits scolaires gratuitement distribués à St-Gilles: +35% par rapport à 2021

Ce mardi 22 août, l’asbl « Solidarité Grands Froids » a mis la main à la pâte pour offrir à 600 enfants une rentrée digne. Une nette augmentation de la demande en comparaison avec l’année dernière.

L’asbl « Solidarité Grands Froids » a enregistré 600 demandes de kits scolaire pour la rentrée scolaire d’enfants vivant sous le seuil de la pauvreté, une augmentation de 35% par rapport à 2021

Ces 600 enfants bénéficiaires sont invités ce mercredi 24 août de 12h-17h au 74 rue de Danemark à Saint Gilles, à retirer gratuitement leur(s) kit(s) complet(s) et adapté(s) à leur année scolaire.

Les bénévoles de l’asbl. - D.R.

À l’heure où le coût de la vie ne cesse d’augmenter et que les demandes de fournitures restent toujours aussi pointues dans les différents établissements scolaires, les bénévoles de l’asbl et ses sponsors ont trouvé le matériel adéquat pour que ces enfants fassent une rentrée scolaire digne.

L’asbl « Solidarité Grands Froids » – non subventionnée par le Fédéral et la Région, a pour but de venir en aide aux sans-abris toute l’année et organise depuis 8 ans une distribution de matériel scolaire. Chaque famille munie d’un document émanant d’un centre d’hébergement ou suivi par un éducateur de rue ou assistants sociaux pourra bénéficier de kit(s) scolaire complet.

Comme le rappelle Cynthia Simpson, présidente de l’asbl Solidarité Grands Froids : « Tous nos enfants doivent avoir les mêmes droits fondamentaux : bénéficier d’une enfance heureuse ainsi qu’à l'instruction. Par l’action ‘Ecole pour Tous’, nous venons également en aide aux parents afin qu’il n’y ait aucune excuse de ne pas mettre leur(s) enfant(s) à l’école. »

