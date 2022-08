Altercations entre demandeurs d’asile et policiers au centre Fedasil de Petit Château

Les choses ont mal tourné lors de la distribution des places destinées aux hommes célibataires demandeurs d’asile.

Ce 19 août, le centre d’arrivée du Petit Château à Bruxelles a rouvert ses portes aux nouveaux demandeurs de protection internationale. Les quelque 150 personnes dans la file réservée aux plus vulnérables, qui comptent des mineurs, des familles et des femmes – ont toutes pu introduire une demande, a indiqué en fin de matinée une porte-parole de l’agence fédérale en charge de l’accueil Fedasil. Les hommes isolés n’ont pas pu entrer.

La procédure de candidature au centre de candidature Fedasil de Petit Château a été mouvementée mardi lorsque c’était le tour des hommes célibataires. Il y a eu beaucoup de bousculades et la police a dû intervenir. Fedasil dit qu’elle évalue constamment la nouvelle situation, où la sélection a lieu à l’avant du bâtiment. Sur ordre de la police, le point de rassemblement des demandeurs de protection internationale se trouve désormais devant le « Petit Château », à côté de la petite ceinture de Bruxelles. Contre toute logique, car l’entrée du centre d’enregistrement se trouve à l’arrière. En raison de cette situation d’insécurité, personne n’a pu déposer de demande jeudi dernier et, depuis lors, la police est toujours présente pour superviser les « flux » de demandeurs d’asile.

« Il fait l’objet d’une évaluation constante. Il existe une concertation permanente entre la ville de Bruxelles, la police, Fedasil et le cabinet du Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. Nous recherchons la meilleure solution et, pour l’instant, nous devons rester en tête », déclare Lies Gilis, porte-parole de Fedasil.

Les familles, les femmes seules, les mineurs et les personnes vulnérables sont prioritaires pour s’inscrire chaque jour. Les places restantes sont ensuite occupées par des hommes célibataires, qui sont alignés séparément. Lors de la distribution des places restantes, les choses ont mal tourné mardi. Les dizaines de demandeurs d’asile ont commencé à jouer du tambour, obligeant la police à intervenir pour calmer le jeu. Il y a eu beaucoup de bousculades et plusieurs demandeurs d’asile sont tombés au sol entre et par-dessus les barrières de nadar. La procédure de candidature a été interrompue prématurément pour cette raison.

« Nous essayons de le faire aussi bien que possible, mais il est très important que la police reste présente. On s’aperçoit qu’ils sont nécessaires pour que les choses tournent un peu rond », note Mme Gilis. « À l’arrière du bâtiment, la possibilité de diviser les ’flux’ était plus facile qu’à l’avant. Nous procédons de cette façon maintenant et continuons à l’évaluer », poursuit la porte-parole de Fedasil.

Il semble que la situation et la longue file d’attente des hommes célibataires demandant l’asile dans notre pays ne vont pas s’améliorer immédiatement dans les jours et les semaines à venir. Des efforts sont déployés pour accélérer les procédures, mais il subsiste un déséquilibre entre les entrées et les sorties de demandeurs d’asile.

« Tant que les flux entrants et sortants dans le réseau d’accueil ne seront pas équilibrés, cette situation perdurera. Nous continuerons à créer des places d’accueil, ce qui est une solution évidente. Il faut également que le flux sortant augmente car le Commissariat général aux réfugiés (CGRS) doit pouvoir traiter les dossiers d’asile plus rapidement et obtenir une réponse plus rapide à la demande d’asile », explique M. Gilis. « Et il y a actuellement beaucoup de personnes qui demandent l’asile alors qu’elles ont déjà un statut dans un autre pays. Ils représentent environ la moitié des candidats et occupent donc également des places dans le réseau d’accueil », ajoute-t-elle.