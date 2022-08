L’Union jouera les poules de l’Europa League à Louvain, pas au stade Roi Baudouin

Le club bruxellois n’évoluera pas dans la capitale pour ses matches européens.

L’Union jouera ses trois matches de poules de l’Europa League à domicile au King Power Stadium de Louvain. Le club saint-gillois a en effet annoncé avoir trouvé un accord avec OHL pour la location de son antre de Den Dreef. Le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Rangers, qui s’y était disputé dans une ambiance de folie au début du mois d’août, a -semble-t-il- convaincu les dirigeants saint-gillois de privilégier cette option. « Nous avons reçu beaucoup de réactions positives de la part de nos fans après la soirée palpitante et la victoire contre les Rangers FC à Louvain », a expliqué le CEO de l’Union, Philippe Bormans. « Nous sommes donc heureux de cet accord avec OHL pour la location de son stade. Je tiens à remercier OHL pour sa volonté de coopérer afin de trouver une solution. »

Pour rappel, l’Union devait se trouver une enceinte pour disputer ses matches européens à domicile puisque son stade Marien, dans lequel elle joue en championnat, n’est pas aux normes requises par l’UEFA. « Bien sûr, il est dommage que nous ne puissions pas jouer dans notre propre stade. Cela prouve également que le besoin d’un nouveau stade est élevé, également pour nos matches en Jupiler Pro League. Nous espérons que nos supporters pourront se rendre à Louvain pour les soirées européennes et que nous pourrons y créer à nouveau l’atmosphère familiale de l’Union », a encore rajouté Philippe Bormans.

Hellings : « On aurait été enthousiaste à l’idée d’accueillir à nouveau l’Union »

L’USG poursuivra donc son aventure européenne hors de Bruxelles. Et pourtant, elle avait la possibilité de vivre celle-ci au sein même de la capitale. La Ville de Bruxelles étant prête à lui mettre à disposition le stade Roi Baudouin. « On avait un accord de principe pour réserver à l’Union des plages-horaires d’occupation du stade », a réagi Benoit Hellings, l’échevin des Sports de la Ville de Bruxelles. « On aurait vraiment été enthousiaste à l’idée d’accueillir à nouveau l’USG. Car cela avait déjà été le cas lorsque son stade Marien était en travaux il y a quelques années. Et cela aurait été une belle fête du foot à Bruxelles. Mais les dirigeants du club avaient des craintes de ne pas remplir le stade. Ce qui est légitime car Louvain compte à peu près 10.000 sièges, contre 45.000 au stade Roi Baudouin. Et l’Union compte une fan-base de 5.600 personnes (NDLR : le nombre d’abonnés cette saison). Mais en tout cas, si on a décidé de rénover les vestiaires, la salle de presse et tous les sièges du stade, c’est pour pouvoir accueillir des grands moments comme ceux-là. Et comme, peut-être, le Final Four de la Nations League. »

Le « dossier » du stade étant finalisé, il reste désormais à savoir quels seront les adversaires de l’Union en poules de l’Europa League. Ce sera chose connue ce vendredi lors du tirage au sort qui aura lieu à Istanbul.