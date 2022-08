Les trois bandes de circulation à la rue Belliard, ce n’est pas pour tout de suite

Dans un mauvais timing avec le plan bruxellois Good Moove, en février dernier, la Ville avait abandonné ce chantier. Si tout va bien, il devrait dès lors débuter au printemps 2023.

Il fut un temps où la rue Belliard disposait de cinq bandes de circulation. Depuis 2019, la jumelle de la rue de la Loi est passée à quatre bandes. À la place, suite à la proposition de Pascal Smet (One.brussels), le ministre de la Mobilité à l’époque, deux pistes cyclables ont été créées et séparées de la circulation par des blocs de béton.

Cette année, en février, des travaux auraient dû débuter pour pérenniser ce projet et supprimer une seconde bande. Mais avec le lancement du nouveau plan de circulation Good Moove, le chantier a été annulé. La Région n’a cependant pas dit son dernier mot… Bruzz rapporte qu’elle a déposé une demande de permis d’urbanisme pour le réaménagement complet de la rue : les trottoirs seront plus larges, les pistes cyclables deviendront définitives et les blocs de béton ne feront plus partie du paysage. De plus, 27 places de stationnement, entre la chaussée d’Etterbeek et l’avenue d’Auderghem, dans le sens de la montée, seront supprimées.

Le projet d’un passage à trois bandes est donc repoussé au vu de cet important chantier. Il ne reste plus que l’accord du permis par Bruxelles Mobilité, ce qui donnerait le coup d’envoi des travaux, probablement au printemps 2023. Le chantier devrait durer douze mois.