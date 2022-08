Le producteur bruxellois PermaFungi décroche une subvention de deux millions d’euros

Le producteur de champignons bruxellois PermaFungi annonce, lundi, la signature d’une convention avec l’Union européenne pour une subvention de deux millions d’euros.

Cette enveloppe couvrira 60% du montant de l’installation d’une chaîne de production qui va permettre de produire chaque mois 5 tonnes de myco-matériaux (matériau obtenu à partir de déchets organiques transformés par l’action naturelle du mycélium, NDLR) à partir de 6,25 tonnes de déchets organiques urbains transformés naturellement par l’action du mycélium.

Depuis 2013, PermaFungi collabore avec les champignons (les Fungi) pour améliorer la symbiose entre villes et nature en transformant des déchets organiques urbains (en particulier du marc de café dont 15.000 tonnes sont jetées par an à Bruxelles) en produits avec une haute valeur ajoutée, retrace le communiqué. Jusqu’à présent, l’entreprise avait principalement produit des champignons bios et locaux (à raison d’une tonne par mois). Elle va désormais compléter cette activité par la production de myco-matériaux dans les secteurs de l’isolation et de l’emballage, afin de concurrencer le plastique.

Et «nous visons d’autres applications à moyen-terme, en particulier les cercueils et urnes funéraires», complète PermaFungi.

L’objectif de la coopérative agricole bruxelloise est de devenir le leader dans la production de myco-matériaux en Europe d’ici 2025.