Le Forest Sounds Festival revient pour une 6e édition le 3 septembre

Le festival se déroule dans le parc de l’Abbaye de Forest. En plus des concerts, des animations seront proposées tout au long de la journée.

Le festival gratuit Forest Sounds Festival revient pour une sixième édition le samedi 3 septembre, de 14 à 01h, dans le parc de l’Abbaye de Forest. Dix groupes, cinq performeuses et performeurs et six DJs se partageront les trois scènes du festival. Et cette année, la fête prendra un peu les devants grâce à une pré-ouverture consacrée aux DJs le vendredi soir, de 18 à 23h.

« Comme chaque année, notre objectif est d’innover tant sur le plan musical que sur nos engagements. Pour cette 6e édition, nous sommes heureux de dévoiler une affiche paritaire et une collaboration avec des stands de prévention », se félicite la coordinatrice de l’événement, Stéphanie Grootaers.

Côté musique, les mélomanes pourront vibrer aux sons de CROLLES, Ysmé, Meril Wubslin, DE GILDE feat. DIZZY DOUX, Lou K., Black Flower, Deli Teli, SONGØ, AMAMI ou encore des Meridian Brothers qui clôtureront la soirée. Parallèlement, la scène Kiosk radio ravira les festivaliers en s’offrant à divers DJs.

À côté des stands de prévention ; qui proposeront outre du matériel de protection (protections auditives, préservatifs…), des séances d’information, des jeux mais aussi des dépistages d’IST/MST, de multiples animations feront vivre le parc tout au long de la journée. On pourra notamment s’adonner à de l’aérobic sauvage avec le Professeur Postérieur, tester du BMX, accompagner des parades ou encore fabriquer des instruments de musique.

Le festival est organisé par Le Palais des Sciences (Antitapas Nights) en partenariat avec le BRASS (centre culturel de Forest) et la commune de Forest.