Le Eat Festival s’installera à la gare maritime du 29 septembre au 2 octobre

Le rendez-vous gastronomique bruxellois Eat Festival prendra ses quartiers à la gare maritime de Tour & Taxis, du 29 septembre au 2 octobre prochains. Les visiteurs pourront y déguster « le meilleur de Bruxelles », promettent les organisateurs.

Le Eat Festival s’installe à Tour & Taxis du 29 septembre au 2 octobre !

Au total, 35 chefs de la capitale proposeront un plat signature. On y retrouvera notamment Grégoire Gillard et Barbara Hoornaert (Barge), Cédric Mosbeux (Fernand Obb Delicatessen), Simona El-Harar (kitchen 151), Denis Delcampe (Le Tournant), Ugo Federico et Francesco Cury (Racines) ou encore Elliott Van de Velde (Entropy).

En outre, plusieurs pâtissiers seront présents chaque jour pour l’offre de desserts. Eat Festival représente également une occasion de rencontrer plusieurs fromagers et brasseurs bruxellois. Les Vins de Bordeaux, partenaire du festival, complèteront l’offre avec des dégustations. Cette année, un marché des producteurs locaux est annoncé, ainsi qu’un bar à bières bruxelloises.

La billetterie du festival, entièrement «cashless», ouvrira début septembre.