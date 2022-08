L'école primaire De Schatkist à Haren entame la construction d'une nouvelle école

Après cet été, l'école primaire De Schatkist à Haren commencera la construction d'un nouveau bâtiment scolaire. Avec ce bâtiment, ils pourront offrir un espace à 220 élèves.

Il y a sept ans, l'école primaire De Schatkist à Haren a commencé avec des salles de classe louées et des classes modulaires. Soutenue par la Commission communautaire flamande (VGC), l'école primaire a travaillé sur un projet de construction visant à doter l'école d'une infrastructure permanente dans la Maesstraat Arthur à Haren, avec l'intention d'augmenter la capacité d'accueil d'une école primaire à part entière.

Tout d'abord, en 2020, les locaux industriels que l'école utilisait déjà en partie ont été achetés. Aujourd'hui, tout est prêt pour commencer les grands travaux de rénovation et de construction sur le site. En effet, sur proposition du ministre bruxellois Sven Gatz, responsable de l'enseignement néerlandophone et de la construction d'écoles au sein de la VGC, la subvention d'investissement de 3,9 millions d'euros a été approuvée lors de la dernière réunion de la VGC en juillet.

Capacité de 220 élèves

« De Schatkist, originaire de la petite ville de Haren, a connu une forte croissance depuis 2015 », déclare Sven Gatz. « Elle a commencé avec environ 35 enfants d'âge préscolaire et élèves. Huit ans plus tard, lorsque l'extension sera terminée, l'école comptera 220 élèves et enfants d'âge préscolaire. De cette manière, nous éliminons davantage la pénurie de places dans l'enseignement primaire. » Outre le nouveau bâtiment et la rénovation, la VGC subventionne également la construction d'une aire de jeux éducatifs verts à hauteur de 100 000 euros. La Communauté flamande a déjà subventionné l'achat des locaux à hauteur de 1,1 million d'euros, et prévoit encore une subvention supplémentaire pour les travaux de 420.000 euros d'ici la fin de cette année.

Le bâtiment existant sera rénové, tandis qu'un nouveau bâtiment comprenant des salles de classe et une salle multifonctionnelle sera construit, autour d'un jardin intérieur vert central. L'école souhaite travailler avec des matériaux naturels et prévoit une construction extérieure à ossature bois afin de réaliser un bâtiment passif et de créer des volumes ouverts. Le projet est réalisé par a2o architects et Boydens Engineering.

Selon le planning de la commission scolaire, vzw School met de Bijbel - De Schatkist, les travaux pourront commencer après l'été et l'ensemble du projet sera terminé juste avant le 1er septembre 2023. À ce moment-là, la capacité d'accueil de l'école primaire augmentera de 100 places, pour atteindre une capacité de 220 élèves.