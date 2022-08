La STIB augmente ses fréquences pour la rentrée

La STIB anticipe la hausse de la fréquentation de ses lignes à la rentrée en augmentant leurs fréquences. Elle entend répondre aux besoins constatés sur son réseau et ainsi améliorer en continu le service offert à ses voyageurs.

Dès le lundi 29 août, les voyageurs bénéficieront de fréquences plus élevées sur plusieurs lignes du réseau de la STIB. Les fréquences augmentent sur l’ensemble des lignes de métro en heures creuses. Des passages supplémentaires sont prévus en heures de pointe sur plusieurs lignes de bus dont la ligne 71. Le réseau de transports publics bruxellois vise toujours plus de confort et d’efficacité pour ses voyageurs. De plus, la STIB adapte ses horaires au nouveau calendrier scolaire francophone.

Plus de métros en heures creuses

En soirée, les utilisateurs du métro bénéficieront désormais d’un passage toutes les 10 minutes sur les antennes, soit toutes les 5 minutes sur les troncs communs du centre-ville. Cette mesure sera d’application sur les quatre lignes de métro et ce, jusqu’à la fin du service. De quoi ravir les voyageurs, qui devaient jusqu’à présent attendre parfois 20 minutes un métro en soirée. En matinée, un passage sera assuré toutes les 10 minutes dès le début du service en semaine uniquement et toutes les 15 minutes le week-end.

En conséquence de ces mesures d’amélioration, les heures des premiers et derniers départs seront adaptées sur les quatre lignes, ainsi que sur certaines lignes de bus et de tram afin d’assurer les correspondances avec le métro.

Un bus toutes les 4 minutes sur la ligne 71

La ligne 71 est la ligne de bus la plus fréquentée du réseau de la STIB. Dès la semaine prochaine, le temps d’attente entre deux bus sera réduit. Avec un bus toutes les 4 minutes au lieu de toutes les 5 minutes en heure de pointe, la ligne offrira plus de place à ses voyageurs qui gagneront en confort.

Cette amélioration qui fait suite à des tests réalisés en début d’année est possible grâce aux divers aménagements réalisés sur le parcours de la ligne ces dernières années. Des travaux qui ont permis d’améliorer non seulement la performance de la ligne, mais aussi sa régularité.

De meilleures fréquences en pointe pour les lignes 20, 60 et 79

Plusieurs autres lignes de bus verront leur fréquence augmenter en heure de pointe. Sur la ligne 20, les voyageurs bénéficieront d’un bus toutes les 8 minutes 30 au lieu de toutes les 10 minutes. Sur la ligne 79, la fréquence en heure de pointe sera de 10 au lieu de 12 minutes.

Sur la ligne 60, des bus supplémentaires seront mis en circulation afin d’assurer une meilleure régularité et d’offrir une capacité accrue sur la ligne.

Renforts sur la ligne 46

La ligne 46 connaît une fréquentation en hausse sur une partie de son trajet. C’est pourquoi la STIB a prévu des bus supplémentaires entre Moortebeek et Clemenceau en semaine, de 7 h à 18 h 30. Grâce à cette mesure, les voyageurs disposeront d’un passage toutes les 6 minutes sur ce tronçon. La fréquence restera d’un bus toutes les 12 minutes entre Clemenceau et Glibert.

Nouveau calendrier scolaire

La STIB adaptera également ses horaires au nouveau calendrier scolaire francophone. L’horaire jaune, d’application en période scolaire, débutera dès ce lundi 29 août. L’horaire blanc, d’application durant les petites vacances scolaires, sera en vigueur durant les deux semaines des vacances d’automne. Pour les élèves néerlandophones qui ne seront en congé qu’une semaine, des renforts seront assurés sur les lignes desservant les principales écoles néerlandophones.