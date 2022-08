6 Bruxellois sur 10 pourraient aller au travail à vélo

P rès d’un Bruxellois sur 10 (9,6 %) se rend au travail à vélo. Selon une enquête de Lease a Bike, pas moins de 61,6 % pourraient utiliser le vélo pour les trajets domicile-travail s’ils le combinaient avec une voiture ou les transports en commun.

Il nous aide à conserver la forme et il est durable et économique puisqu’il ne consomme aucun carburant fossile. Les raisons d’utiliser le vélo pour se rendre au travail ne manquent pas. Aujourd’hui, seuls 9,6 % des Bruxellois se déplacent à bicyclette pour aller travailler, rapporte une enquête commanditée par Lease a Bike.

Les raisons les plus volontiers invoquées sont « J’habite trop loin » (28,5 %) et « Cela me prendrait trop de temps » (20,1 %). Si la distance était plus courte, plus de la moitié des travailleurs bruxellois (59,1 %) indiquent qu’ils utiliseraient (plus souvent) le vélo pour aller au travail.

Devons-nous dès lors habiter près de notre lieu de travail ou travailler plus près de notre domicile pour réaliser ces trajets à vélo ? Pas nécessairement, estime Lease a Bike. Plus d’un quart des employés (25,8 %) seraient en mesure de n’utiliser que le vélo pour aller au travail. Mais 4 Bruxellois sur 10 (40,8 %) pourraient parfaitement combiner leur bicyclette avec le train, le tram, le bus ou le métro. Réaliser une partie du trajet du domicile au travail à vélo et le reste en voiture constitue une autre possibilité pour 7,8 % des personnes interrogées.

De façon quotidienne, 6,4 % des Bruxellois utilisent leur voiture pour se rapprocher à quelques kilomètres de leur lieu de travail. Puis, ils accomplissent le dernier tronçon à vélo. Et ils ne sont pas moins d’un tiers (33,3 %) à envisager de faire de même.

« Quotidiennement, déjà près d’un Bruxellois sur 10 se rend au travail à bicyclette. Et il y a encore beaucoup de potentiel pour inciter bien plus de gens à enfourcher leur vélo, s’ils le combinent avec tel ou tel autre moyen de transport, par exemple. Les employeurs peuvent ici jouer un rôle très important en proposant des vélos en leasing aux membres de leur personnel qui habitent plus loin de leur lieu de travail. Chacun peut y gagner : des collaborateurs en meilleure forme physique et plus heureux, moins de pollution et une réduction des factures de carburant », conclut Jaouad Auragh, General Manager de Lease a Bike.