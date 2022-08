La police interpelle 2 individus à Saint-Josse suspectés de tentative de vol

Ce mercredi 17 août vers midi, les services de Police de la Zone Bruxelles Nord ont été alertés suite à des agissements suspects dans une habitation de la rue Botanique à Saint-Josse-ten-Noode.

En arrivant sur place, les patrouilleurs ont constaté qu’une vitre d’une des habitations avait été brisée.

Une intervention du Laboratoire de la Police Technique et Scientifique a été demandée pour procéder aux prélèvements et aux constatations d’usage et les images à disposition des services de Police ont été rapidement analysées. Ces images ont permis de distinguer 2 individus brisant une fenêtre et un signalement précis de ces 2 personnes aux services de la Zone PolBruNo en patrouille a pu être effectué.

Suite à cela, les services de Police de la zone PolBruNo, grâce notamment à l’appui de la Brigade Canine, ont pu interpeller les 2 suspects. Ils ont été privés de liberté judiciairement, auditionnés et mis à disposition du Parquet de Bruxelles.

Grâce à l’intervention prompte des différents services policiers PolBruNo, les auteurs présumés ont pu être rapidement interpellés.