Variole du singe: la Cocom ouvre une ligne d’information à partir du 22 août

Pour faire face aux questions soulevées par la variole du singe et centraliser les demandes, la nouvelle ligne d’information téléphonique de la Région bruxelloise sera joignable au 02/214.19.29 dès ce 22 août 2022.

Toute personne ayant des questions ou souhaitant en savoir plus sur le virus de la variole du singe peut, à partir du 22 août, composer le 02/214.19.29 afin d’obtenir des informations sur l’épidémie, les symptômes, les mesures de prévention et de protection, les tests et vaccins existants, les critères d’accès à la vaccination ou encore sur les procédures et lieux de dépistage et de vaccination. Il ne sera par contre pas possible de prendre un rendez-vous pour un test ou une vaccination via ce canal.

Cette ligne téléphonique d’information à destination du grand public et des professionnels de la santé est accessible du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30, et le samedi, de 9h00 à 13h00. Les opérateurs répondront aux questions en français, en néerlandais et en anglais.

Toutes les informations sur la variole du singe sont aussi disponibles sur le site de la Cocom.