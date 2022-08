Teddy Teuma confirme l’intérêt du Standard: «C’est très flatteur» (vidéo)

Vidéo

Le capitaine unioniste ne reste pas insensible à l’intérêt du club liégeois à son égard.

Teddy Teuma poursuivra-t-il sous la vareuse de l’Union Saint-Gilloise ? Ses prestations avec le club bruxellois attirent les regards d’autres écuries. Et parmi celles-ci, il y aurait notamment le Standard. Interrogé à ce sujet, le capitaine des Saint-Gillois se dit « très flatté » et confirme qu’un intérêt existe bel et bien à son égard.

« C’est très flatteur, le Standard ça reste un très grand club, un très grand nom », a commenté Teuma dans l’émission Eleven Insiders. « Après, pour tout ce qui concerne le mercato, je ne me concentre pas trop dessus, c’est le job de mes agents. L’intérêt pour moi est présent, mais ce n’est pas à moi de m’occuper de ça. Pour le moment, je laisse mon agent gérer ça et ce qui doit se passer se passera, on verra. »

Le mercato belge ferme ses portes le mardi 6 septembre, de quoi laisser se poursuivre d’éventuelles discussions.