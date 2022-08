Havana Club investit Bruxelles le 1er septembre avec «Havana Grounds»

Le 1er septembre, Havana Club Grounds déroule plusieurs workshops à Plein Publiek autour des industries créatives et l’organisation d’évènements. En présence de Zoey Hasselbank, Jeny Bsg, Mlle Laure, Jon Tyler et bien d’autres...

Fort de la volonté de catalyser la créativité de la jeunesse bruxelloise, Havana Club arrive à Bruxelles avec Grounds, un programme de workshops et masterclass offrant les clés pour développer son activité créative en lien avec le monde de la nuit. Le programme expérimental invite le public bruxellois à découvrir, apprendre, travailler et créer collectivement, tout en partageant l’énergie de la ‘Cubanía’, la mentalité créative de la nation du rhum.

Le rendez-vous est donc pris le 1er septembre dès 14h , du côté du Monts des Arts et de Plein Publiek , pour une journée d’ateliers autour de la musique, photographie et mode ainsi que de l’expertise de la fête. Des workshops consacrés au DJing (aux bons soins de Zoey Hasselbank, Ekany, TanaFlow et Eijun), à la photographie (Alexandre Brehm et Julia Dubois Rosca) ou encore à l’événementiel et la mode (avec Reda le Rouge et Bootlegz Laboratory). Au menu : partage, implication, inclusivité, ancrage local et durabilité !

Dans la foulée, une master classe transversale – animée par Mlle Laure – sera organisée en présence de Jon Tyler, Jeny BSG et Carl Cash Knight. Chaque intervenant.e y prendra la parole pour retracer son parcours et expliquer comment il/elle a percé dans son domaine de prédilection. Enfin, la journée sera ponctuée d’une soirée, dont certains éléments (boissons, mise en place, musique, etc.) seront le fruit de la contribution des participant.e.s aux différents ateliers.

Havana Grounds est un évènement gratuit.